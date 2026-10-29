Antalya genelinde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Demre ilçesinde hayatı felç etti. Dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış, kısa sürede sel ve su taşkınlarına dönüştü.

3 MAHALLEDE TARIM ALANLARI VE EVLERİ SU BASTI

Sağanağın en yoğun hissedildiği Çevreli, Üçağız ve Yavu mahallelerinde sel suları yerleşim yerlerini ve caddeleri göle çevirdi. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını yaşanırken, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tarım arazileri ve seralar da sular altında kalarak büyük hasar gördü.

Aşırı yağışın beraberinde getirdiği kaya parçaları ve molozlar ana yollar ile ara sokakları doldurarak ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

15 GÜN ARAYLA İKİNCİ DARBE: EKİPLER SAHADA

İlçede yalnızca 15 gün önce benzer bir sel felaketinin yaşanmış olması endişeyi artırırken, ihbarların ardından bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri (DSİ), Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile Demre Belediyesi ekipleri su tahliyesi ve yol temizleme çalışmaları için seferber oldu.

Çalışmaları yerinde koordine eden Demre Kaymakamı Emin Bağlı, DSİ 13’üncü Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, sahada incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin tıkanan mazgalları açma ve kapanan güzergâhları temizleme mesaisi aralıksız sürüyor.