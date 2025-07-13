Antalya'da otel rezervasyonunda yaşadığı şikayetler nedeniyle tatilini iptal etmek isteyen vatandaş aldığı olumsuz cevabe rağmen yaptığı başvuru sonucunda para iadesi aldı.

Acente üzerinden yaptığı otel rezervasyonunun bazı şikayetleri nedeniyle iptal edilmesi isteğinin olumsuz karşılanmasıyla Tüketici Hakem Heyetine başvuran kişiye, ödediği ücretin yarısı iade edilecek.

Antalya'da konakladığı otelde "kötü koku" şikayetiyle Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvuran kişinin, ödediği konaklama ücretinin yarısının iadesine karar verildi.

HAKEM HEYETİNE BAŞVURDU

Giresun'da yaşayan Doğan Bayrak, bir acente üzerinden 16 Ağustos 2024'te Antalya'da ailesiyle tatil yapmak için rezervasyon yaptırdı. Ailesiyle otele gittiğinde "otelin temiz olmadığı ve lağım kokusu hissedildiğini" öne süren Bayrak, acenteyi arayarak rezervasyonunun iptalini talep ederek, ücretinin iade edilmesini istedi.

Acentenin olumsuz yanıt vermesi üzerine Bayrak, Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Gerçekleştirilen incelemede, otelde kanalizasyon arızası meydana geldiği ve giderildiği, lağım kokusunun ne kadar sürdüğünün ise belirsiz olduğu, koku kısa süreli de olsa tüketicinin konaklamasına olumsuz etki edeceği belirtildi.

YARI BEDELİ İADE EDİLECEK

Kokunun hangi alanları etkilediğinin tespit edilemeyeceği ve iptal edilen rezervasyon sebebiyle otelin yeni müşteri bulamayacağı ifade edilen karada, tüm bedelin iadesinin hakkaniyetli olmayacağına kanaat getirildi.

Tüketici Hakem Heyetince yapılan değerlendirme sonucu, rezervasyon bedeli 9 bin 560 liranın yarısı olan 4 bin 780 liranın tatil acentesi tarafından tüketiciye iade edilmesi kararlaştırıldı.

Başvurusu geçen ay sonuçlanan Doğan Bayrak "Tüketici Hakem Heyetinin verdiği karardan çok memnunum" dedi.

İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR ALINDI

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "Bu karar bütün hakem heyetleri için de geçerlidir. Tatili nerede yaparsanız yapın, nerede yaşarsanız yaşayın, bulunduğunuz il ya da ilçedeki hakem heyetine gittiğinizde hakkınızı alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Şahin bu tarz kararın bir ilk olduğunu söyleyereş şunları aktardı: "Bu hakem heyeti kararı dalındaki ilk karar. Yani otelin pis koku ile rahatsız etmesinden dolayı yapılan ilk şikayet ve bu, bundan sonra yapılacak şikayetler için de emsal bir karardır."