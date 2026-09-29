Antalya'da Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen adli soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında lüks otellerin sahiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

35 ADRES VE 2 TEKNEYE EŞ ZAMANLI BASKIN

29 Eylül 2026 tarihinde 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 farklı adres ile 2 teknede eş zamanlı arama ve gözaltı işlemi yapıldı. Operasyon neticesinde 18 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan Şemsettin Lökoğlu ve Arda Tüzün’ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan isimler arasında Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Sezgin Köysüren, İrfan Tüzün, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Muhammed Serkan Köysüren, Cafer Afşin Yılmaz, Ahmet Metin Gökhan, Nur Zeliha Doğan, Arife Ünlü, Selin Çelik, Tuba Efe, Kübra Salucu, Vahit Petek, Necati Doğukan Ünal, Fatma Gül Deveci, Sinan Çizmeci ve Murat Çelik yer aldı.

DOSYADAKİ İDDİALAR VE BEYANLAR

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlarda, farklı mekan ve teknelerde uyuşturucu madde temin edildiği ile fuhuş organizasyonları düzenlendiğine yönelik iddialara yer verildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yanı sıra eski belediye yöneticileri ve çeşitli sektörlerden iş insanlarının isimlerinin geçtiği anlatımların, dosyadaki ifadelerde yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca Nur Zeliha Doğan’ın ikametinde yapılan arama esnasında, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cemre Bakır’ın yakalandığı kaydedildi.

ADLİ TIP SEVKİ VE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmelerinin planlandığı öğrenildi.

Başsavcılıkça, dosyadaki beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucu maddelerin temin hatları ile organizasyon bağlantılarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILANLARIN LİSTESİ

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimlerin listesi ise şöyle:

1- Neşet KOÇKAR(Anex Tour ve Selectum Otel Sahibi)

2- Vahit PETEK(Miarosa Otellerin Sahibi)

3- Murat ÇELİK(Sıralı Kebapların Sahibi)

4- Emin Murat SÜĞLÜN (Turizmci iş insanı)

5- Şemsettin LÖKOĞLU (İMT sera Otomosyon Şirketi sahibi)

6- Sezgin KÖYSÜREN(İş adamı)

7- Arda TÜZÜN(Mercedes Hastalya Sahibi)

8- İrfan TÜZÜN(Mercedes Hastalya Sahibi)

9- Serkan TEMUÇİN(Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)

10- Muhammed Serkan KÖYSÜREN(Silah Fabrikası ve EKPA inşaat yönetiminde)

11- Necati Doğukan ÜNAL(Su Otelleri Sahibin Oğlu)

12- Sinan ÇİZMECİ(Emlakçı)

13- Cafer Afşin YILMAZ (Tarım Ürünleri Satım İşi yapar)

14- Ahmet Metin GÖKHAN (Portebello oteller eski sahibi)

15- Nur Zeliha DOĞAN

16- Arife ÜNLÜ

17- Selin ÇELİK

18- Fatma Gül DEVECİ

19- Tuba EFE

20- Kübra SALUCU