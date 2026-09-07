Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle farklı noktalara yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 45 arazöz, 2 iş makinesi, 275 personel ve yangın işçisiyle karadan; 9 helikopter ve 3 uçakla havadan destek verildi. ÇOK SAYIDA EV TAHLİYE EDİLDİ Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Karaöz Mahallesi'nde çok sayıda ev tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz'e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. 1 EV TAMAMEN YANDI Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, "Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz" dedi.

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