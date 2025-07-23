Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu 3 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 35 yaşındaki Andrey Makarov, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Mahmutlar Mahallesi 209 numaralı sokakta Rus vatandaşı Andrey Makarov ile vatandaşı 21 yaşındaki N.K. ve 27 yaşındaki K.C. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Makarov sırtından bıçaklandı. Tartışmayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Makarov’u sırt üstü yatar vaziyette, ağır yaralı halde buldu. Hayati tehlikesi bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Makarov ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Makarov, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan kamera araştırması ve incelemeleri sonucu olaya karışan şüpheliler N.K. ile K.C. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.