Rusya merkezli Azimuth Airlines'a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına, Mineralnye Vody-Antalya seferi sırasında bomba ihbarı yapıldı.

65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bildirilen uçak için yapılan ihbarın ardından Antalya Havalimanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı.

Havalimanının 2'nci pistine iniş yapan uçak, güvenlik prosedürleri kapsamında 5 numaralı apronda oluşturulan güvenli park alanına çekildi; yolcu ve mürettebat tahliye edildi.

Tahliyenin ardından güvenlik ekipleri ve patlayıcı madde uzmanları uçakta arama çalışması başlattı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Antalya Valiliği, uçakta gerçekleştirilen aramanın ardından bomba ihbarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçağa uzman ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildiği ve uçaktaki 65 yolcu ile 4 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, patlayıcı madde uzmanlarının uçakta yaptığı aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve bomba ihbarının asılsız olduğunun tespit edildiği bildirildi.