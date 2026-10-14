Antalya’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

DEMRE’DE SEL ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Demre ilçesine bağlı Kaleüçağız Mahallesi’nde şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Sel sularına kapılan bazı araçlar sürüklenirken bölgede hasar oluştu.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, saat 16.00 sıralarında başlayan yağışın Kaleüçağız, Çevreli, Kapaklı ve Yavu mahallelerinde etkili olduğunu bildirdi. Seracılığın yaygın olduğu Çevreli Mahallesi’ndeki seraların yüzde 70’inde ve yaklaşık 10 evde hasar meydana geldiğini belirten Duran, Kaleüçağız Mahallesi’ndeki evlerin de yağıştan etkilendiğini ifade etti.

'ÇOK ŞÜKÜR KAYBIMIZ YOK'

Yağışın devam ettiğini aktaran Duran, “Bugüne kadar böyle bir yağışı kimse görmedi. AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi olarak çalışmalara yağışın ilk saatlerinden itibaren başladık. Çok şükür can kaybımız yok” dedi.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı ile AKP İlçe Başkanı Mehmet Kaya da Kaleüçağız Mahallesi’ne giderek yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ÇATIDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışa hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlar ise şemsiye ve yağmurluklarla dışarı çıktı.

Öte yandan, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazanın çatısında çökme meydana geldi.

ANTALYA HAVALİMANI’NDA 8 UÇAK BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİ

Antalya Havalimanı’nda pistlerin açık olduğu, iniş ve kalkışlarda herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 uçağın iniş için başka havalimanlarını tercih ettiği belirtildi.

Antalya Valiliği de kuvvetli ve şiddetli yağışa karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgar risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaş ilçesinde de sabah başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. Su birikintileri nedeniyle bazı yollarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.