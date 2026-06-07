Deniz suyu sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü şehirde, hem kent sakinleri hem de turistler serinlemek için plajlara akın etti.

Yüksek sıcaklıklardan kaçan vatandaşların bir kısmı denize girerek ferahlamaya çalışırken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Sahil şeridindeki yeşil alanlarda ve gölgelik noktalarda vakit geçirenler de dikkat çekti.

Konyaaltı Sahili ile Beydağları manzarası önünde fotoğraf çektiren ziyaretçilerin yanı sıra sahil boyunca yürüyüş yapanlar da görüldü. Sıcak havayla birlikte su sporlarına ilgi artarken, bazı tatilciler jet-ski, deniz paraşütü ve kano gibi aktivitelerle vakit geçirdi. Sahil çevresindeki işletmeler ve plaj tesislerinde de hareketlilik yaşandı.

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi beklenirken, sahillerdeki yoğunluğun sürmesi öngörülüyor.