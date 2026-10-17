Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya’da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan “Little Miss and Little Mister United World” adlı güzellik yarışması hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlık, organizasyona ilişkin gerekli idari ve hukuki incelemelerin de başlatıldığını bildirdi.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda söz konusu organizasyona ilişkin yayımlanan haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez.

-Çocukları ticari birer unsur hâline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur.

-Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir.

-Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır.

-Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir.