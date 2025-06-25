Mustafa B., taksisine binen iki yolcudan birini Teomanpaşa Mahallesi’nde bıraktıktan sonra Musa Ü. ile Masa Dağı’na doğru yola devam etti.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyünce şoför, aracı durdurarak Musa Ü.’den inmesini istedi. Tehditler üzerine Mustafa B., kendini korumak için araçtaki sopayı eline aldı.

Bu sırada panik butonuna basan şoför, Musa Ü.’nün kendisini iterek direksiyona geçmesiyle taksisinin gasbedildiğini gördü. Musa Ü., aracı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

9 KİLOMETRE SONRA KAZA YAPTI

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na ulaşan panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri üzerine polis harekete geçti.





Musa Ü.’nün gasbettiği taksiyle Masa Dağı’ndan Yeşildere yönüne gittiği tespit edildi. Yaklaşık 9 kilometre sonra Kızılarık Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Musa Ü., refüje çarparak kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan şüpheli, taksiyi terk ederek yaya olarak kaçtı.

POLİS 1 SAATTE YAKALADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç içi kamera görüntülerinden Musa Ü.’nün eşkalini belirledi. Bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu şüpheli, olaydan yaklaşık 1 saat sonra saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, olaydan sadece 2 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

KAMERA HER ANI KAYDETTİ

Olay, taksinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Musa Ü.’nün taksiye binerken şoförle sohbet ettiği, “Herkes kendine yakışanı yapar. Değil mi usta?” dediği ve Mustafa B.’nin, “Ne yakışıyorsa onu yapsın” yanıtı verdiği duyuldu. Tartışmanın ardından araçtan inen taraflar arasında yaşanan boğuşma ve Musa Ü.’nün şoförü iterek aracı gasbetmesi de kayıtlarda yer aldı. Şüphelinin gasp sonrası soğukkanlı bir şekilde taksiyi kullandığı görüntüler dikkat çekti.