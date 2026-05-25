LAHDİN MERMERİ AFYONKARAHİSAR’DAN GETİRİLMİŞ

Kazılarda ortaya çıkarılan yeraltı oda mezarındaki mermer lahdin, antik dönemde Olympos’un yönetiminde ve sosyal yaşamında etkili olduğu düşünülen aristokrat bir kadına ait olduğu belirlendi. Uzmanlar, lahitteki işçilik ve kullanılan malzemenin dönemin üst sınıf yaşamına dair önemli detaylar sunduğunu ifade ediyor.

Olympos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, lahit üzerindeki kabartmalarda dikkat çekici sahnelerin yer aldığını söyledi. Öztaşkın, Roma kültüründe güç ve asaletin simgesi kabul edilen av sahnelerinin yanı sıra zafer tanrıçası Nike, aşk tanrısı Eros ve ölümsüzlüğü temsil eden motiflerin mermer üzerine işlendiğini belirtti.

Yapılan incelemelerde lahdin, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki antik mermer ocaklarından çıkarılan yüksek kaliteli mermer kullanılarak üretildiği tespit edildi. Uzmanlara göre bu durum, mezardaki kişinin dönemin elit sınıfına mensup olduğunu gösteren en önemli ayrıntılardan biri olarak değerlendiriliyor.