Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Antalya’daki Olympos Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında dikkat çekici bir keşif yapıldı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ev sahipliği yapan antik liman kentinde çalışan arkeologlar, liman bölgesindeki anıtsal mezarlar alanında yürütülen kazılarda büyük ölçüde korunmuş dev bir anıtsal yapıyı ortaya çıkardı.
Uzmanlara göre keşfedilen yapı, Olympos’un geçmişteki sosyal yapısı ve kent yaşamına dair önemli bilgiler sunabilir. Titizlikle sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkarılan mezarın, dönemin üst sınıfına mensup bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Kazı ekibi, yapının mimari detayları ve bulunduğu konum nedeniyle antik kentin tarihine ışık tutabilecek önemli bulgular barındırdığını belirtiyor.
10 METRELİK ANITSAL MEZAR KEŞFEDİLDİ
Olympos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, bölgede yürütülen kazılarda dikkat çekici bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Antik kentte daha önce yalnızca iki anıtsal mezarın bilindiğini belirten Öztaşkın, yapılan detaylı çalışmalarda üçüncü bir anıtsal mezarın ortaya çıkarıldığını söyledi.
Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki yapının tonozlu mimariye sahip olduğunu belirten Öztaşkın, mezarın içerisinde önemli bir kişiye ait olduğu düşünülen bir lahit bulunduğunu ifade etti. Bazı bölümleri kırık halde ortaya çıkarılan lahit için ise hızlı şekilde restorasyon çalışmalarına başlandığı aktarıldı.
LAHDİN MERMERİ AFYONKARAHİSAR’DAN GETİRİLMİŞ
Kazılarda ortaya çıkarılan yeraltı oda mezarındaki mermer lahdin, antik dönemde Olympos’un yönetiminde ve sosyal yaşamında etkili olduğu düşünülen aristokrat bir kadına ait olduğu belirlendi. Uzmanlar, lahitteki işçilik ve kullanılan malzemenin dönemin üst sınıf yaşamına dair önemli detaylar sunduğunu ifade ediyor.
Olympos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, lahit üzerindeki kabartmalarda dikkat çekici sahnelerin yer aldığını söyledi. Öztaşkın, Roma kültüründe güç ve asaletin simgesi kabul edilen av sahnelerinin yanı sıra zafer tanrıçası Nike, aşk tanrısı Eros ve ölümsüzlüğü temsil eden motiflerin mermer üzerine işlendiğini belirtti.
Yapılan incelemelerde lahdin, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki antik mermer ocaklarından çıkarılan yüksek kaliteli mermer kullanılarak üretildiği tespit edildi. Uzmanlara göre bu durum, mezardaki kişinin dönemin elit sınıfına mensup olduğunu gösteren en önemli ayrıntılardan biri olarak değerlendiriliyor.
50 PARÇAYA AYRILAN LAHDİ YENİDEN BİRLEŞTİRİYORLAR
Kazılarda ortaya çıkarılan tarihi lahdin restorasyon çalışmaları ise büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Uzmanlar, zamanla zarar gören lahdin taban bölümünde ciddi kırılmalar oluştuğunu ve yapının yaklaşık 50 parçaya ayrıldığını belirtti.
Olympos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, restorasyon sürecinin laboratuvar ortamında adeta bir yapboz gibi ilerlediğini söyledi. Öztaşkın, geçen yıl liman bölgesinde bulunan iki lahdin toplam 722 parçadan oluştuğunu ve uzun çalışmalar sonucunda yeniden birleştirilerek sergilendiğini hatırlattı.
Kazı ekibi, son keşfedilen anıtsal mezardaki lahdin de kısa sürede restore edilerek Olympos Antik Kenti’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmasını hedefliyor.
Uzmanlara göre antik gömme gelenekleri, dönemin yaşam biçimi ve sosyal sınıf yapısını anlamak açısından büyük önem taşıyor. Olympos’ta ortaya çıkarılan gösterişli mezarın da yalnızca arkeoloji dünyasında değil, bölgenin turizm potansiyeli açısından da dikkat çekici bir keşif olduğu değerlendiriliyor. Araştırmacılar, restorasyon süreci tamamlandıktan sonra anıtsal mezarın antik kenti ziyaret eden turistlerin en fazla ilgi göstereceği yapılardan biri olabileceğini belirtiyor.
