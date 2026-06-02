Kazaya karışan araçlardan biri savrularak bir evin duvarına çarptı. Serik’e bağlı Kökez Mahallesi 5109 Sokak’ta, Abut A. yönetimindeki 27 AHF 686 plakalı minibüs ile Mustafa D. idaresindeki 63 AJP 310 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle 63 AJP 310 plakalı araç savrularak yol kenarındaki tek katlı bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 5 kadın tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından sürücülerden Abut A.’nın aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı belirtildi. Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.