Antalya’nın Serik ilçesinde ‘tefecilik’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken şüphelilerin 149 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. ile 1 kişinin daha gözaltına alındığı olayla ilgili şüphelilere ait yaklaşık değeri 149 milyon TL olan farklı sayılarda araç, arsa, tarla ve mesken olmak üzere taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.

5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.