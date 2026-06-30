Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan N.M. idaresindeki 07 VEG 19 plakalı otomobil, Onur Civelek'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek asfalt zemine savrulan sürücü Onur Civelek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Civelek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü N.M. ise ifadesi alınmak ve yasal işlemler yürütülmek üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.