Olay, 27 Aralık 2025'te saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Müjde Karamık, erkek arkadaşı İsmail Keskin ile gittiği evde üvey annesi Fatmana Karamık'ı salonda kanlar içinde bulduğunu belirterek polisi aradı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatmana Karamık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması ve Karamık'ın başında darbeye bağlı kırık tespit edilmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Karamık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın girişindeki ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Apartmana giriş ve çıkış yapan kişileri belirlemeye çalışan ekipler, Müjde Karamık ile İsmail Keskin'i ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Müjde Karamık, üvey annesiyle telefonda görüştüğünü ve hastaneye gitmek üzere sözleştiklerini belirtti. Karamık, 3 gün sonra eve geldiklerini, kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdiklerini ve Fatmana Karamık'ı yerde bulduklarını söyledi.

Adliyeye sevk edilen Müjde Karamık ile İsmail Keskin, işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturma sırasında Fatmana Karamık'ın, Müjde Karamık'ın öz teyzesi olduğu da ortaya çıktı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Tutuklu sanıklar Müjde Karamık ve İsmail Keskin, "Adam öldürme", "Yağma" ve "Azmettirme" suçlamalarıyla Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savunma yapan Müjde Karamık, suçlamaları reddetti. Karamık, “Ben daha annemin acısını yaşayamadım. Tüm Türkiye'de ‘anne katili’ olarak lanse edildim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Olay günü annesinin işlerini halletmek için bir oto servise gittiklerini belirten Karamık, üvey annesiyle aralarının bozuk olduğunu ve gönlünü almak için yanına gitmek istediğini söyledi.

Karamık, “Gitmeden önce haber vermek amacıyla aradım ancak telefonu açmadı. Simit alıp annemin evine geçtim. Yanımda eski erkek arkadaşım İsmail vardı. Zile bastım, annem kapıyı açmadı. Uyuduğunu düşünerek yedek anahtarla kapıyı açtım. Oturma odasında yerde yatıyordu. Yüzü buz gibiydi. Anneme seslendim ancak uyanmadı. Sonrasını hatırlamıyorum, kendimden geçmiştim" diye konuştu.

“İSMAİL BİZİM İŞLERİMİZİ HALLEDİYORDU”

Olaydan önce İsmail Keskin'e bozdurması için altın verdiğini söyleyen Karamık, “Görüntülerde erkek arkadaşımın altın sattığı görülüyor. Hasır bilezik ve Ata altınla birlikte 3 altın verdim. Tatil için İzmir'e gidecektim, borç ödeyecektim. Annemin değerli eşyası yoktu, haziran ayında altınlarını bana vermişti. İsmail kuyumcuda altınları bozdurduğunda parayı nakit almasını ben söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Keskin ile şu anda ayrı olduklarını belirten Karamık, “Bana psikolojik şiddet ve baskı uyguluyordu. İlişki içindeyken de bizim işlerimizle alakadardı. Her işimizi hallediyordu. Benden şans istedi, ‘Dost olalım. Bir süre kalayım değiştiğimi göstereceğim’ dedi. Ben de kabul ettim" dedi.

“AYAKKABISINDA KAHVERENGİ LEKELER VARDI”

Karamık, Keskin'in daha önce annesi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığını da öne sürdü.

Olay günü oto servisinden çıktıktan sonra annesi hakkında konuşurken Keskin'in yanında olduğunu söyleyen Karamık, “‘Annenden borç para istedim, vermeyince öldürdüm’ dedi. Bu tür söylemleri her zaman söylerdi. Ben espri olarak algılardım" diye konuştu.

Olaydan önce yılbaşı alışverişine çıktıklarını belirten Karamık, Keskin'in yeni bir beyaz ayakkabı aldığını ve daha sonra doktora gittiklerini söyledi. Karamık, “Ayakkabısında kahverengi, koyu renkli lekeler vardı. Lekeleri sorduğumda, ‘Hava yağmurluydu, çamur oldu’ dedi" ifadelerini kullandı.

“ANNEM BANA KÜSMÜŞTÜ”

Üvey annesiyle yaşadığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle konuşmadığını belirten Karamık, “Bir yerde dansözle oynadığım videoyu paylaşmıştım. Annem de bunu gördü ve bana küsmüştü. ‘Yeni mesleğini bulmuşsun’ diyerek sitem etti. Annemin banka hesaplarını ben kullanıyordum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

KESKİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Müjde Karamık'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan İsmail Keskin de suçlamaları reddetti. Keskin, “Ayakkabımda leke olduğu yönündeki ifadeyi kabul etmiyorum. Doktor muayenesine gittiğimizde galoş giyeriz. Ayakkabımda kan lekesi de yoktu çünkü öyle bir şey yapmadım. Annesini şaka yollu öldürdüğümü söylediğimi ifade ediyor ancak böyle bir şeyin şakası bile olmaz" dedi.

Olay günü Fatmana Karamık'ı kanlar içinde bulduklarını belirten Keskin, “Müjde bağırmaya başladı. 112'yi komşusunun oğlu aradı. Ekipler geldi ve evin içinde inceleme yaptı. Beni emniyete götürdüler. Fatmana teyzenin işlerini hep ben yapardım. Müjde'nin ailesi beni ‘Burak’ olarak bilirdi. Müjde ile aramız iyiydi, 15 senelik ilişkimiz vardı" ifadelerini kullandı.

“ALTINLARI BANA MÜJDE VERDİ”

Müjde Karamık'tan aldığı altınları iki farklı kuyumcuda bozdurduğunu anlatan Keskin, “1 hasır bilezik, 1 adet Ata altın, 1 altın kolye ucu, 5-6 yarım altın, 10 gram has altın ve 2 ile 4 arasında çeyrek altın bozdurdum. Toplam 804 bin TL'lik altın bozdurdum. Bu altınları bana Müjde verdi" dedi.

MÜJDE KARAMIK'IN BABASI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada Müjde Karamık'ın biyolojik babası Nadir Aydemir de tanık olarak dinlendi.

Aydemir, İsmail Keskin'in yaklaşık 15 aydır kendisine gelmediğini, Fatmana Karamık'ın ölümünden yaklaşık bir hafta önce evine geldiğini söyledi. Aydemir, “Eli ayağı titriyordu, ayakta duramıyordu. ‘Kahvaltı yaptın mı?’ diye sordum, iki yumurta koydum. Adının İsmail olduğunu olaydan sonra öğrendim. Ben Burak olarak tanıyordum. Sürekli yalan söylüyordu" dedi.

Keskin'i 4-5 yıl önce, bacanağının ölümünden sonra tanıdığını belirten Aydemir, “Bacanağım öldükten sonra bana yaklaştı. Ben de davacıyım, beni de öldürecekti" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Fatmana Karamık'ın ölüm günü ve saatinin kesin olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.