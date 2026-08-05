Olay, Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan İbrahim Ay'dan uzun süre haber alamayan komşuları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde, 89 yaşındaki İbrahim Ay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yaşlı adamın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.