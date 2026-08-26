Antalya’nın Serik İlçesi Çandır Mahallesi’nde otluk alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

ÇEVREDEKİ SERALARDA HASAR OLUŞTU

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen yangına ekipler müdahale ederken, mahalle sakinleri de traktör ve ilaçlama motorlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı. Yoğun müdahale sonucu alevlerin çevredeki seralara ve mezarlık alanına ilerlemesi önlendi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre bir plastik seranın çatı kısmı zarar görürken, çevredeki birkaç serada da hasar oluştu.

TRAKTÖRLE MÜDAHALE ETTİLER

Yangında serası zarar gören Soner Çeltik, yangını komşularının haber vermesi üzerine fark ettiklerini söyledi.

Çeltik, evde dinlendikleri sırada otluk alanda alevlerin yükseldiğini gördüklerini belirterek, hemen traktörlerle müdahaleye başladıklarını ve itfaiyeye haber verdiklerini anlattı.

'CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ'

Rüzgar nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını ifade eden Çeltik, bazı seraların zarar gördüğünü ancak ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin mezarlığa ve diğer seralara ulaşmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Çeltik, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu dile getirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.