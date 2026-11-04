Yangın, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerindeki bir yapı markette çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin büyük bölümünü sardı. Özellikle ikinci katta bulunan tiner, boya ve benzeri yanıcı malzemelerin tutuşması alevlerin şiddetini artırdı. İş yerinden yükselen alev ve dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. ALEVLERİN BİTİŞİNDEKİ DÜKKANA SIÇRAMASI ÖNLENDİ İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine yayılmasını önlemek için çalışma başlattı. Bitişikte bulunan kokoreç dükkânına alevlerin sıçrama ihtimaline karşı önlem alan itfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerine ulaşmasını engelledi. Kapalı olan yapı markette kimsenin bulunmadığı, olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yapı markette büyük çapta hasar meydana geldi. İş yerindeki malzemelerin büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. KOMŞU ESNAF YAŞANANLARI ANLATTI Yangına ilişkin konuşan komşu esnaf Tahir Aydın, olay sırasında balkonda olduklarını belirterek şunları söyledi: “Balkondaydık, elektriklerin gittiğini gördük. Aşağıya baktığımızda itfaiyeye hemen haber verdik. Dükkan kapalıydı, tamamen yandı. İçeride tiner, boya yangını harlamış. Herhangi bir yere sıçramamış. Hasar büyük.” Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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