Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Antalya-Muğla bağlantısını sağlayan Korkuteli-Fethiye kara yolu Yukarıkaraman mevkisinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKAN MİDİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Süleyman İkiz (58) idaresindeki 48 ABB 225 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

YARALILAR AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 6'sı Rus uyruklu turist, 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 9 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ayakta müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı aracın kaldırılmasıyla normale dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.