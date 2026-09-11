Antalya'da 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 674'üncü Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in pehlivanları alnından öpmesi eleştirilere neden oldu.
Tartışmalar sürerken belediyenin Denetim Zabıta Şube Müdürü Servet Torunlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da gündeme geldi.
Torunlar, Büşra Özdemir ile birlikte çekilmiş fotoğrafını, Müslüm Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısı eşliğinde paylaştı.
PAYLAŞIMINI DAHA SONRA KALDIRDI
Torunlar'ın fotoğraf üzerine, Özdemir'i eleştirenlere yönelik "Laf söyleyenleri s.....m!!!" ifadesini yazdığı görüldü.
Torunlar'ın söz konusu paylaşımı daha sonra sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü.