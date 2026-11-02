Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şebekelere ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. İl genelinde önceden belirlenen 68 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında; uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve madde kullandığı tespit edilen 80 hedef şahsa yönelik düğmeye basıldı.

İHA DESTEKLİ BASKINDA 62 GÖZALTI

İnsansız hava araçlarının (İHA) havadan anbean takip sağladığı, çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 62 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 13'ünün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", 49'unun ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından soruşturulduğu açıklandı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

KOKAİN, ESRAR, TABANCA VE HASSAS TERAZİ ÇIKTI

Narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı adreslerdeki aramalarda adeta uyuşturucu zulası ortaya çıkarıldı. Yapılan aramalarda;

330 gram kokain,

150 gram esrar,

154 adet uyuşturucu nitelikli hap,

2 gram metamfetamin,

1 adet ruhsatsız tabanca,

Uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, gözaltındaki 62 zanlının emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.