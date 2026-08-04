Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre; temmuz ayında Antalya'ya gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşüşle 2 milyon 657 bin 979 oldu. 2026 yılı ocak-temmuz ayları yedi aylık toplamda ise yüzde 7 oranında düşüşle 8 milyon 359 bin 222 yabancı turist sayısına ulaşıldı.

SAVAŞLARIN ETKİSİ

Geçen yıl aynı dönemde 8 milyon 991 bin turist gelirken, toplamda 632 bin gerileme gerçekleşti. Bu yıl özellikle İran-ABD-İsrail savaşı turizmi olumsuz etkilerken, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da en önemli pazar konumundaki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden gerçekleşen turizm hareketliliğini olumsuz etkiliyor.

TEMMUZDA RUS TURİST ARTTI

Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında temmuz ayında ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Temmuz ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 665 bin 865'e ulaştı. Rus turist sayısındaki artış, geçen yılın temmuz ayına göre rakamsal olarak 47 bin olarak kaydedildi.

TEMMUZUN İLK 5 SIRALAMASI

Antalya'ya en çok turistin geldiği ikinci ülke Almanya'da oldu. Almanya’dan, temmuz ayında yüzde 4'e yakın düşüşle 425 bin 299 kişi geldi. Üçüncü sıradaki Polonya'dan yüzde 3'ü aşkın düşüşle 217 bin 821 turist geldi. Dördüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 11 düşüşle, 191 bin 663 kişi geldi.

Beşinci sırada ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları geliyor ve temmuz ayında neredeyse geçen yılla aynı oranla toplam 144 bin 643 gurbetçi tatile geldi.

7 AYDA RUS TURİST İLK SIRADA

Ocak- temmuz dönemi 7 aylık toplamda gelen 8 milyon 359 bin 222 turiste bakıldığında, ilk sırada Ruslar yer aldı. Rusya'dan Antalya'ya bu sene 7 aylık dönemde 1 milyon 979 bin turist gelirken, geçen yıla göre yüzde 2,4'lük düşüş gerçekleşti. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 25,5 oldu.

ALMANLAR İKİNCİ SIRADA

Antalya'nın uzun yıllar en önemli turizm pazarı konumundaki Almanya ise bu yıl da Rusya ile yakın sayılarda kentin en önemli iki ana kaynak pazarından biri olmayı sürdürüyor.

Bu yıl 7 aylık dönemde Almanya'dan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'ya yakın düşüşle 1 milyon 615 bin turist geldi. Almanların toplam turizmdeki payı yüzde 20,8 oldu.

İNGİLİZLER ÜÇÜNCÜ SIRADA

İngiliz turistler Antalya'nın en önemli üçüncü kaynak pazarı olmaya devam ediyor. İngiltere'den bu yıl gelen turist sayısı yüzde 12'lik düşüşe rağmen 773 bini aştı. İngiliz turistlerin toplam turizmdeki payı yüzde 9,9 olarak ölçüldü.

SON YILLARIN YILDIZI POLONYA

Son yıllarda Antalya turizminde parlayan yıldız olarak görülen Polonya'dan 7 aylık süreçte toplam 631 bin kişi geldi. Polonyalı turist sayısı yüzde 8 geriledi, toplamdaki payı yüzde 8'in üzerinde kaydedildi.

TURİZMDE GURBETÇİ FARKI

Bu yıl 7 aylık toplamda beşinci sırada yer alan ve 'gurbetçi turist' olarak da adlandırılan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı yüzde 1,4'lük düşüşle 596 bine ulaştı. Gurbetçilerin toplam turizmdeki payı yüzde 7'yi aştı.

TEK ARTIŞ UKRAYNA VE MACARİSTAN'DA

Savaş öncesi dönemde 1 milyonu aşkın turistin geldiği Ukrayna da yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bu yıl 7 aylık dönemde yüzde 2'lik artışla Ukrayna'dan toplam 232 bin turist geldi. Ukrayna ve Macaristan, en çok turist gönderen ilk 20 ülke içerisinde tek artış görülen iki ülke oldu.

İLK 20'DEKİ DİĞER ÜLKELER

İlk 20'deki ülkeler şöyle sıralandı:

-Hollanda'dan yüzde 5'lik düşüşle 259 bin turist. Ukrayna’dan yüzde 2 artışla, 232 bin kişi. Kazakistan’dan yüzde 8 düşüşle, 219 bin kişi. Romanya’dan yüzde 14 düşüşle, 190 bin kişi. Çek Cumhuriyeti’nden yüzde 9 düşüşle, 138 bin kişi. Litvanya’dan yüzde 16 düşüşle, 113 bin kişi. Danimarka’dan yüzde 3 düşüşle, 112 bin kişi. Belçika’dan yüzde 7 düşüşle, 106 bin kişi. Slovakya’dan yüzde 14 düşüşle 97 bin kişi. Avusturya’dan yüzde 15 düşüşle 88 bin kişi. İsveç’ten yüzde 14 düşüşle 84 bin kişi. Beyaz Rusya’dan yüzde 11 düşüşle 82 bin kişi. Fransa’dan yüzde 19 düşüşle 77 bin kişi. Macaristan’dan yüzde 14 artışla 76 bin kişi. Moldova’dan yüzde 27 düşüşle 74 bin kişi. İsviçre’den yüzde 10 düşüşle 73 bin kişi. Norveç’ten yüzde 10 düşüşle 67 bin kişi."