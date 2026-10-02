Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ile Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adli süreç tamamlandı.

OTEL VE TEKNELERDE UYUŞTURUCU VE FUHUŞ ORGANİZASYONU

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda 29 Eylül Salı günü sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; turizm, otomotiv ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanları ile eski belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasında, birbiriyle kesişen birden fazla olay zincirinin yer aldığı, lüks otel ve teknelerde uyuşturucu ile fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği iddiaları kaydedilmişti.

TÜM ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün gruplar halinde Serik Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyenin otopark bölümünden içeri alınan zanlılar, savcılık makamında ifade verdi.

İfadelerin ardından aralarında 6 kadının da bulunduğu 8 şüpheli savcılık kararıyla doğrudan serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen diğer 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.