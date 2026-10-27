Antalya kent merkezinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına ve hortum büyük bir faciaya yol açtı. Olay, saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak'ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi.

40 METRELİK VİNÇ DEVRİLDİ, KONTEYNERLER METRELERCE SAVRULDU

Kuvvetli yağışla birlikte aniden ortaya çıkan hortum, şantiye alanında kurulu yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki tonlarca ağırlıktaki dev kule vinci yerinden sökerek devirdi. Hortumun şiddetiyle işçilerin barındığı 2 konteyner de parçalanarak metrelerce uzağa fırladı. Konteyner parçaları çevredeki sitelerin bahçelerine ve caddeye saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz yığınına dönen alanda arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, 4 işçinin cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak kurtarılan 1 işçi ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAHREDEN AYRINTI: DERBİ MAÇINI İZLİYORLARDI

Hortumun vurduğu sırada işçilerin konteynerde bir araya gelerek televizyonda Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçını heyecanla takip ettikleri öğrenildi. Olayın vahameti sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkarken; yakınlardaki bir okulun çatısının uçtuğu, sitelerin çevre duvarlarının yıkıldığı ve araçların hasar gördüğü tespit edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin yaşanan durumu, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız" sözleriyle tarif etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı adli soruşturma kapsamında sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 4 işçinin kimlik tespit çalışmaları ile adli süreç devam ediyor.

"HER YER SAVAŞ ALANI GİBİYDİ"

Korku dolu anlara tanıklık eden mahalle sakinlerinden Turan Işık ise dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Hortum öyle bir yükseldi ki göz gözü görmedi. Korkunç bir uğultu duyduk. Çocuklarım camın önündeydi, hemen uzaklaştırdım. Bir baktık iş işten geçmiş, her yer savaş alanı gibiydi. Konteynerleri metrelerce savurmuş, büyük bir afet yaşandı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."