Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Sıçan Adası açıklarında geçen yıl 18 Ağustos’ta düzenlenen tekne turunda tüplü dalış yapan 59 yaşındaki Fahriye Başlı, su altında hayatını kaybetti. Otopsi raporunda boğulma sonucu öldüğü belirlenen Başlı'nın yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, tek yıldızlı dalış eğitmeni Mehmet C. ve tekne işletmecisi Sunay Y. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fahriye Başlı

DAVA SÜRECİ VE İHMAL İDDİALARI

hazrılanan iddianamede, yüzme bilmediğini belirtmesine rağmen Başlı'nın etkinliğe dahil edildiği, su altında gözetimsiz bırakılarak mevzuat kurallarının ihlal edildiği aktarıldı. Başlı'nın su yüzeyine çıkmaması üzerine ailenin uyarılara başladığı ancak görevlilerin durumu göz ardı ederek 15-20 dakika boyunca arama faaliyeti başlatmadığı kaydedildi. Soruşturma aşamasında tutuklanan Sunay Y. ise bilirkişi raporu doğrultusunda tahliye edildi.

BELGESİ İPTAL EDİLDİ ANCAK DALISA DEVAM ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Disiplin Kurulu, 16 Şubat 2026'da aldığı kararla dalış merkezi, Sunay Y. ve eğitmen Mehmet C.'nin yetki belgelerini iptal ederek toplam 720 bin TL idari para cezası uyguladı. Ancak hayatını kaybeden Fahriye Başlı'nın kızı Elçin Pehlivan, yetki belgesi olmamasına rağmen Sunay Y.'nin sosyal medya fenomenleriyle anlaşarak dalış organizasyonları yapmaya ve turistlere brifing vermeye devam ettiğini tespit ettiklerini belirterek CİMER'e şikayette bulundu.

GÖRÜNTÜLER ŞİKAYET DİLEKÇESİNE EKLENDİ

Sunay Y.'nin teknede turistlere kendisini TSSF iki yıldızlı dalış eğitmeni olarak tanıtıp brifing verdiği anlara ait görüntüleri delil olarak sunan Pehlivan, yetkisi iptal edilen kişinin insan hayatını tehlikeye attığını savundu. Dilekçede, 23 Haziran 2025'teki dalış faaliyetleri dahil tüm organizasyonların incelenmesi, işletmeye izin veren ilgililer, tekne kaptanı ve Sunay Y. hakkında idari ve cezai işlem başlatılması talep edildi.