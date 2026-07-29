Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Bölgenin oldukça sarp, eğimli ve kayalık bir arazi yapısına sahip olması müdahale şartlarını zorlaştırırken, orman kahramanları gece boyunca alevlerin yayılmasını önlemek için karadan amansız bir mücadele sergiledi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için sahada geniş çaplı ve koordineli bir operasyon yürütülüyor. Karadan yapılan müdahalelerde 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 ilk müdahale aracı aktif olarak görev alıyor. Ekiplerin belkemiğini oluşturan 155 kişilik teknik personel ve yangın işçisi, alevlere karşı omuz omuza vererek yoğun bir çaba sarf ediyor.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.