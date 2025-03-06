Yangın, dün saat 21.30’da Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin spor salonunda meydana geldi. Otelin içerisinde yoğun dumanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, oteldeki konukları tahliye ederken itfaiye ekipleri de yangının nereden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştı. Yangın alarmının da çaldığı oteldeki yoğun dumanı tahliye eden itfaiye, yangının spor salonundaki elektrik panosundan kaynaklandığını tespit etti.
Oteldeki konukların panik yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi.