Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verdi.
FEZLEKE ANKARA’YA GÖNDERİLDİ
Dosya kapsamında CHP lideri Özgür Özel ile birlikte Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi talebiyle süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
SORUŞTURMA ANTALYA’DA DEVAM EDECEK
Milletvekilleri dışındaki şüpheliler ve iddia edilen eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesine devam edileceği bildirildi.