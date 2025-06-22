Antalya’nın Alanya ilçesinde, tarihi Alanya Kalesi’nde yer alan ve ziyarete kapalı olan Cilvarda Burnu’ndaki 11. yüzyıldan kalma kilisenin çevresi, duyarsız ziyaretçiler tarafından kirletildi. Kilise çevresinde cam ve plastik şişeler, yemek artıkları, poşetler, sigara izmaritleri ve terlik gibi atıklar tespit edildi. Tarihi yapının taşlarının sökülüp mangal yapıldığı, duvarlara zarar verildiği gözlendi.

Alanya Kalesi, 6,5 kilometre uzunluğundaki surları ve denizden 250 metre yükseklikteki konumuyla her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor.

Yarımadanın ucunda, 400 metre uzunluğundaki sarp kayalıklardan oluşan Cilvarda Burnu’nda, 11. yüzyılda kesme taşlarla inşa edilen ve halk arasında “darphane” olarak bilinen kilise ve manastır bulunuyor. Ziyarete kapalı olan bölgeye, kale mezarlığını çevreleyen demir parmaklıkları aşarak ve sarp kayalıklardaki patikadan yaklaşık bir saat yürüyerek ulaşılıyor.

KİLİSE ATIKLARLA DOLU

Patikada çalılar arasında şişe kırıkları, plastik şişeler, yiyecek artıkları ve izmaritler göze çarparken, bazı kayalıklarda boyayla yazılmış isimler ve kalp işaretleri dikkat çekti.

Denizden 35 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda yer alan kilisenin içine girenlerin, taşları sökerek ateş yaktığı ve mangal yaptığı belirlendi. Kilise içinde kömür, odun atıkları ve poşetlerde bırakılan çöpler, ziyaretçilerin duyarsız davranışlarına tepki çekti.

Yetkililer, tarihi ve kültürel mirasın korunması için bölgeye yönelik denetimlerin artırılacağını belirtti.