Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ve kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü (74) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

TAYİN VE PARA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre olay, din kültürü öğretmeni Aslıhan Öztürk Bulak'ın, kendisinden habersiz şekilde babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırması üzerine kahvaltı sırasında başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçmaya çalışan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı apartman girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette ifadesi alınan Orhan Bulak, eşiyle daha önce de tayin meselesi yüzünden tartıştıklarını belirtti. İfadesinde, eşinin hesabında bulunan 1,5 milyon liranın ortak birikimleri olduğunu savunan şüpheli, paranın yarısını istediğini ancak eşinin kabul etmediğini ileri sürdü. Durumu kayınpederine aktardığını söyleyen zanlı, kayınpederinin konuya karışmayacağını belirtip üzerine gelmesi neticesinde kendisini savunma amacıyla ateş ettiğini iddia etti. Şüpheli Orhan Bulak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi.