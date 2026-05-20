Antalya'nın Serik ilçesinde, trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci olayın güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı. Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana gelen trajik olayda, taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında yaşandı. Seyir halindeki Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile aynı güzergahı kullanan orman muhafaza memuru Ahmet Bayar (25) arasında yol verme meselesi yüzünden gerginlik çıktı. Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yaptığı belirlenen Ahmet Bayar, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayı çekerek kurşun yağdırırken tam 13 el ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emre Savran ise yanındaki arkadaşı Ali Tunç tarafından otomobille Serik Devlet Hastanesi'ne yetiştirilmeye çalışılsa da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından zanlı Ahmet Bayar, suç aleti olan silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

'BENİ ARACIN İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR SAVUNMASI'

Emniyetteki sorgusunda dehşet anlarını anlatan katil zanlısı Ahmet Bayar, olay öncesinde yol kenarında aracında alkol aldığını öne sürdü. Karşı taraftaki araçtan kendisine selektör yapılması üzerine tartışma başladığını iddia eden Bayar, "Yaklaşık 500 metre ileride önümü kesip araçtan inen 4 kişi üzerime doğru yürüdü. Beni kolumdan yakalayarak kendi araçlarının içine çekmeye çalıştılar. Ben de o esnada yanımda bulunan şahsi ruhsatlı tabancamla ateş açtım" diyerek kendini savundu. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Serik'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Soruşturma tüm yönleriyle sürerken, olayın seyrini netleştiren güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Kayıtlarda, seyir halinde olan bir otomobilin, önünü kesen başka bir araç tarafından durdurulduğu net bir şekilde görülüyor. Ardından öndeki araçtan inen birkaç kişinin arkadaki araca doğru sert adımlarla ilerlediği, hemen sonrasında ise karanlığı delen namlu ateşleriyle silahın art arda patladığı anlar saniye saniye kameraya yansıyor. Silahlı saldırının hemen ardından araçtan inen kişilerden ikisinin panikle kendi otomobillerine binerek hızla bölgeden uzaklaştığı da görüntülerde yer alıyor.