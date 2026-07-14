Antalya'nın Demre ilçesindeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. İlçeye bağlı Üçağız Mahallesi'nin batısında yer alan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu bildirdi.
İhbarın alınmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda söndürme ekibi olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler, alevlerin rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir araziye yayılmasını önlemek amacıyla zaman kaybetmeden söndürme çalışmalarına başladı.
Bölgenin arazi şartları göz önünde bulundurularak yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla söndürme helikopterleri gökyüzünden su atışları gerçekleştirirken, karadan da arazözler ve orman işçileriyle alevlerin önü kesilmeye çalışılıyor.