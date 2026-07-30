Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

'1994'TEN BERİ ÜYESİ OLDUĞUM CHP'DEN İSTİFA ETTİM'

Dal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1994 yılından bu yana üyesi olduğum, farklı kademelerinde görev aldığım Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Otuz yılı aşkın süredir emek verdiğim, mücadele ettiğim, sorumluluk üstlendiğim, çok kıymetli dostluklar ve yol arkadaşlıkları kurduğum partimden ayrılmak benim için kolay bir karar değildir. Bu kararın taşıdığı duygusal ağırlığın ve sorumluluğun farkındayım.

'MÜCADELEYİ YENİ PARTİ ÇATISI ALTINDA SÜRDÜRECEĞİM'

Ancak ülkemizin içinden geçtiği süreçte demokrasi, adalet, eşitlik ve halkın iradesi için yürüttüğümüz mücadeleyi, Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldım.

Bu kararım; geçmişime, birlikte mücadele ettiğim yol arkadaşlarıma veya inandığım değerlere karşı alınmış bir karar değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve halkımıza olan bağlılığım dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla devam etmektedir.

'AYRIM GÖZETMEDEN HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİM'

Bugüne kadar partimizin farklı kademelerinde birlikte görev yaptığım, omuz omuza mücadele ettiğim, emeğini ve yüreğini ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Döşemealtı halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemize adaletle, samimiyetle ve ayrım gözetmeden hizmet etmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğim.

'SORUMLULUĞUMUZ DEĞİŞMEYECEK'

Yolumuz değişse de mücadelemiz, inancımız ve halkımıza karşı taşıdığımız sorumluluk değişmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."