Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Eylül 2025’te Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevden uzaklaştırılan Antalya eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tahliye edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

