İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı yerde manevra yaptığı sırada direğe çarptı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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