Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu kentte, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında hortum meydana geldi.

Hortum nedeniyle işçilerin kaldığı iki konteyner parçalanırken, içeride bulunan beş işçi savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'Sİ OLAY YERİNDE 2'Sİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan incelemede, işçilerden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki işçi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ ŞAHİN OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olayın meydana geldiği inşaat alanına giderek incelemelerde bulundu.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle aynı şantiyedeki bir vincin de devrildiğini ancak bu olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Şahin, bölgede incelemelerin sürdüğünü ve ekiplerin alanda başka yaralı ya da hayatını kaybeden kişi bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.