Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya’nın yeni bir turizm rekoruna imza attığını vurgulayarak, şehrin Türkiye turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Ersoy, "Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

BU YIL GELEN TURİST 9 MİLYONU AŞTI

Açıklamaya göre, Antalya’ya yılbaşından bu yana yalnızca hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 9 milyon 231 bin 309’a ulaştı. Bu sayılar, kentin Türkiye'nin turizm lokomotifi konumunu daha da pekiştirdiğini gösteriyor.

Ersoy, Türkiye’nin turizmde sadece rakamlarla değil, “güven, kalite ve misafirperverlik” unsurlarıyla da öne çıktığını belirtti. "Gururluyuz" ifadesiyle mesajını tamamlayan Bakan, hem sektör temsilcilerini hem de ülkeyi bu başarıdan dolayı kutladı.