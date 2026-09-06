Kepez ilçesindeki Kızıllı Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hızla harekete geçerek bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.
Yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan eş zamanlı bir müdahale operasyonu başlatıldı. Söndürme çalışmalarına havadan destek vermek üzere altı yangın söndürme helikopteri ve iki yangın söndürme uçağı görevlendirildi. Karadan yürütülen çalışmalarda ise on iki arazöz, dört su ikmal aracı, üç ilk müdahale aracı ile seksen beş teknik personel ve yangın işçisi aktif olarak görev alıyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için bölgedeki yoğun mesaisi aralıksız devam ediyor.