Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine Antalya'da devam ediyor. Miting, bu akşam saat 20.30’da Antalya Büyükşehir Belediyesi Önü'nde yapılacak.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan mitingler, her hafta bir il ve İstanbul’un bir ilçesinde düzenleniyor. Bu haftaki miting ise, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanması nedeniyle Antalya’da gerçekleştiriliyor.

Saraçhane eylemlerinde öne çıkan ve polis tarafından kovalandığı videolarla kamuoyunda tanınan Pikachu karakteri Antalya'da düzenlenen miting öncesi CHP'lilerin yürüyüşünde ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

Antalya buluşmasında, özgürlükleri iktidar destekli yargı tarafından ellerinden alınan İmamoğlu ve Böcek’in hücrelerinden yolladıkları mektuplar okundu. İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mektubu CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı okudu.

İmamoğlu, Kamacı tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“- Sevgili Antalyalılar, benim cesur kardeşlerim… Bir daha asla seçim kazanamayacak olan bir avuç insan, koltuklarını korumak için, yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye, bu milleti dize getirmeye çalışıyor. Milletimiz, kendi iradesine yönelik bu darbe girişimine meydan meydan direndikçe, onlar da çaresizlik içinde, korku ve telaşla daha da saldırganlaşıyorlar. Değerli yol arkadaşım, sevgili dostum Muhittin Böcek Başkanımıza reva görülen bu haksız, hukuksuz muamele de çaresizliklerinin bir ifadesidir. Çeyrek asırdır bu şehirde belediye başkanlığı yapan, şehre nice değerler kazandıran Muhittin Başkan’ın bir kitabı var. Adı; ‘Ben bu şehre aşığım.’ Antalyalı da bu sevgiyi karşılıksız bırakmamış, Muhittin Başkanımızı, Antalya tarihinde üst üste iki kez seçilen ilk belediye başkanı yapmış. İşte halkın bu sevgisine, bu takdirine katlanamıyorlar. Kendileri milletin gözünden düştü, düzmece davalarla bizleri de milletin gözünden düşürebileceklerini zannediyorlar.

- Başaramayacaklar. Saraydaki hesap çarşıya uymayacak. Bizleri bu milletin gönlünden söküp alamayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye’yi birleştiren gücünü yok edemeyecekler. Bu ülkenin Atatürkçülerine, demokratlarına, cumhuriyetçilerine boyun eğdiremeyecekler. Elbet seçim sandığı milletin önüne gelecek. Elbet bu millet, adaletsizliklerin, haksızlıkların hesabını kesecek. Yoksulluğun, işsizliğin, çaresizliğin hesabını kesecek. Bir avuç insanın kirli, bozuk düzeni tarihe gömülecek. Adaletin ve hürriyetin devri başlayacak. Biz başarıya, onlar ise yenilmeye mahkum. Çünkü biz haklıyız, çünkü millet bizimle. Ne demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk: ‘Milli egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taçlar, tahtlar yanar, yok olur.’ Yine öyle olacak. Milletimizin iradesi ülkemizi, geleceğimizi aydınlatacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu.”

MUHİTTİN BÖCEK'İN MESAJI OKUNDU

Sanatçı Alpdoğan Esenoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mesajını okudu.

Muhittin Böcek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"- Sizlere 8 metrekarelik hücremden sesleniyorum. Bu hücrenin bir duvarında, sizlerin yüzlerini görüyor, sizleri duyuyorum. Bir duvarında bir Türk bayrağının, kim ne yaparsa yapsın şanla, şerefle dalgalandığını görüyorum. Bir duvarında benimle birlikte yol yürüyen, belediyedeki ekip arkadaşlarımı görüyorum. Dört duvarın sonuncusundaysa hiçbir şartta vazgeçmemeyi, yılmamayı, yorulmamayı öğrendiğim mavi gözlü devin gözlerini görüyorum.

- Bu duvarlar bizleri tutsak etmiş gibi gözükse de meydanlarda yüz binler, milyonlar olmamızı sağladı. Bunu da biliyorum. Ben Torosların, şu dağların hemen yanı başınızdaki köylerinde doğmuş, büyümüş bir Yörük çocuğuyum. Vatan diye ektiğim toprakta Cumhuriyet sayesinde, milletin oylarıyla uzun yıllardır Antalya'da belediye başkanlığı yapıyorum. Çok zorlu dönemler gördüm. Acıları, sıkıntıları, hatta sizlerin dualarıyla sağ çıktığım COVID dönemini yaşadım. Ama ben bugüne kadar hukukun ve vicdanların bu derece keyfi hale geldiğini ilk kez görüyorum.

- Bizler belediye başkanlarıyız. Hesap vermenin bir vazife, bir sorumluluk olduğunu biliriz. Çok şükür ne Antalya'ma ne de vatanıma veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Ben tüm partilerin oyuyla, desteğiyle seçilmiş, altı kez mazbata almış olduğum için buradayım, biliyorum. Türkiye'nin en borçlu belediyesini alıp, hiçbir bahaneye sığınmadan, ne devlete, ne kurumlara, ne de çalışanına borcu olmayan bir belediyeye dönüştürdüğüm için buradayım.

- Kendi ata toprağımı devletime, milletime, eğitim için bağışladığım için buradayım. Akdeniz'i daha ileriye götürmek için çalışıp, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı seçildiğim için buradayım. Biz hesap veririz. Kimse merak etmesin. Ama hesap sorma biçimi, şekli aslında tüm vatandaşlarımız adına bir tehlikeyi açıkça gösteriyor. Sözde itirafçı, özde iftiracıların yorum ve söylemleriyle buradayım. Ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm bu iftiracılar hukuk önünde adil şekilde yargılansınlar diye hayatım boyunca mücadele edeceğim ve yapılanları yapanların yanına asla bırakmayacağım.

- Bu meydanda genel başkanımızın yanında durup, sizlere bakamamak, sizlere seslenememek bizlere reva görüldü. Ama inanıyorum ki bu meydan biz olup dolup taştıkça bu zulüm, bu yok etme mantığı sona erecek. Antalya'yı sizlerin takdiriyle, namus saydığım oylarınızla iki kez üst üste kazanmış başkanınız olarak, bir hücrede de olsam Toroslar gibi dimdik duruyorum. Sizlerin kalpleriyle kalbimi iyileştiriyorum.

Bugün suçlandığım şeyler olsa olsa hep birlikte gördüğümüz ve güzel yarınlara uyanacağımız bir kabustan ibarettir. Ve bu kötü rüya bitip uyandığımızda yeniden umuda, yeniden yarınlara, yeniden vatandaş için aralıksız çalışmaya döneceğiz hep birlikte.

- Buradan Antalya'ma, güzel şehrimizdeki her bir vatandaşımıza selamlarımı iletiyor, genel başkanımızı benim yokluğumda sizlere emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, adaletle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın."

'İRADEMİZ ÇELİKTENDİR, İNSANIMIZ YÜREKLİDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma için kürsüye çıktı.

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Buradayız, birlikteyiz, korkutamazsınız. Yolumuz iktidar yoludur. İrademiz çeliktendir, insanımız yüreklidir"

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