Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinden Antalya’ya hareket eden yolcu uçağında beklenmedik bir teknik sorun yaşandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün meydana geldi. Rusya merkezli bir hava yolu şirketine ait uçak, 155 yolcusuyla Nijniy Novgorod Havalimanı’ndan Antalya seferini gerçekleştirmek üzere havalandı.

Uçuşun ilerleyen bölümünde uçaktaki tuvaletlerin tamamının devre dışı kaldığı belirlendi. Sorunun giderilememesi üzerine kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi.



PİLOT ROTA DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ

Tüm tuvaletlerin kullanılamaz hale gelmesi üzerine uçuşun planlandığı şekilde Antalya’ya devam etmemesine karar verildi.

Pilot, hava trafik kontrolüyle irtibata geçerek Mineralnıye Vodı Havalimanı’na iniş yapmak için izin istedi. Gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından uçak rotasını değiştirdi ve havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Uçağın güvenli şekilde park pozisyonuna alınmasının ardından yolcular için yeni bir uçuş planlaması yapıldı. Arızanın yaşandığı uçak ise seferden çıkarıldı.



YOLCULAR ANTALYA’YA 8 SAAT GECİKMELİ ULAŞTI

Hava yolu şirketi, Antalya’ya seyahat eden yolcuların yolculuklarına devam edebilmesi için başka bir uçak tahsis etti.

Ancak uçak değişikliği ve yeni sefer için yapılan hazırlıklar nedeniyle yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Toplam gecikmenin yaklaşık 8 saati bulduğu belirtildi.

155 yolcu, yaşanan bekleyişin ardından tahsis edilen diğer uçakla yeniden havalandı ve Antalya’ya ulaştı.