Antalya-Alanya D400 kara yolu Kadıoğlu Kavşağı'nda, trafik ışıklarının kırmızıya dönmesiyle araçlar durdu. Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, ışıklarda bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, önündeki otomobile, bu araç da başka bir otomobile çarptı. Otomobil de otomobile çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan altı kişi yaralandı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D400 kara yolunun Serik-Antalya istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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