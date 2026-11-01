Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ndeki son durumu açıkladı. Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini, yolculuğun 114 dakika kısalacağını söyledi.

Özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesinin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, projenin artan ulaşım talebine cevap vereceğini ve yerli-yabancı turistlerin bölgeye ulaşımını daha hızlı ve konforlu hale getireceğini ifade etti.

122 KİLOMETRELİK OTOYOL İNŞA EDİLİYOR

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre otoyol, Serik Kavşağı'ndan başlayıp Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olarak projelendirildi.

Uraloğlu, “84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz” dedi.

Projede Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere yedi kavşak bulunuyor. Otoyol kapsamında toplam 4 bin 604 metre uzunluğunda beş tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük yer alıyor.

“YÜZDE 35 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK”

Yapım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağladık. 3 tünelde kazı destekleme işlerini tamamladık. Bu tünellerde nihai beton imalatlarına, diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. 16 viyadüğümüzün 15'inde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında 17 altgeçit, 10 üstgeçit, yedi köprü ve 48 menfezde de yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

YILLIK 23,9 MİLYAR LİRA TASARRUF BEKLENTİSİ

Otoyolun sağlayacağı tasarrufa ilişkin de açıklama yapan Uraloğlu, “Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız” dedi.

Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salınımının da yıllık 47 bin ton azaltılacağını belirtti.