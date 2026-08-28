Antalya'nın Serik ilçesinde aynı gün içinde 4 farklı mahallede çıkan otluk yangınları söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yangın, bir kamyonetin yol kenarındaki elektrik direğine çarpmasıyla başladı. Direğe çarpan aracın teli koparak çevredeki otlara düşen kıvılcımları tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülse de yol kenarındaki zeytin ağaçları da zarar gördü.

KOZAN'DE BELİRSİZ NEDENLE ÇIKTI

Kozan Mahallesi'ndeki otluk alanda ise henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çalışmasıyla yangın söndürüldü. Bu yangında da çevredeki meyve ağaçları etkilendi.

Ürdü Mahallesi'nde ise sazlık alanda başlayan yangın, itfaiye ve vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir bahçedeki meyve ağaçları da zarar gördü.

Kürüş Mahallesi'nde ise yol kenarındaki otlardan tarım arazisine sıçrayan yangın, römork üzerindeki saman balyalarının alev almasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen yangında çevredeki ağaçlar, traktör römorku, saman balyaları ve hayvan ağılı da zarar gördü.