Antalya'nın Manavgat ilçesi Denizyaka kumsalında, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalandığı alanda faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' iptal edildi.

TUI Yardım Vakfı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) iş birliğiyle yürütülen program kapsamında otel, 2024 yılında programa dahil olmuş ve 2026 yılının Mayıs ayında sertifikayı almaya hak kazanmıştı. Ancak yaz sezonu başlangıcında yapılan saha değerlendirmeleri, tesisin kurallara uymadığını ortaya çıkardı.

"KUMULLARI KAZIP ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞTÜRDÜ"

EKAD yetkilileri, otelin bu yılın başlarında el değiştirdikten sonra sertifika programı uygulamalarını sürdürmediğini belirtti. Tesisin, yasak olmasına rağmen sahildeki kumulları kazarak büyük çukurlar oluşturduğu, bu kumulları başka alanlara taşıdığı ve oluşan çukurları çeşitli çöp ve atıklarla doldurduğu belirlendi.

İptal kararının temel nedeni, deniz kaplumbağalarını ve yuvalama alanlarını korumaya yönelik kriterlerin sürdürülebilir şekilde uygulanmaması olarak açıklandı. EKAD yetkilileri, tespit edilen eksiklikler ve yapılması gereken düzenlemeler tesis yönetimine bildirilmesine rağmen gerekli iyileştirmelerin sağlanmadığını vurguladı.

Mevcut durumun bir şikayetten ziyade sahada tespit edilen koruma sorunları olarak değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, kumsalın kullanımı, yuvalama alanlarının korunması, plaj ekipmanlarının düzenlenmesi ve gece aydınlatmasının deniz kaplumbağaları üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi konusunda sorunlar bulunduğu belirtildi.

Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası'nı alabilmek ve sürdürebilmek için otellerin yuvalama alanlarını koruması, şezlong ve diğer plaj ekipmanlarını uygun şekilde düzenlemesi, kumsala ve denize yönelen yapay ışıkları engellemesi, gerekli alanlarda kaplumbağa dostu kırmızı aydınlatma kullanması, yavruların denize ulaşabileceği alanları açık tutması, personel ve misafirlerini bilinçlendirmesi ve belirlenen koruma kriterlerini yuvalama sezonu boyunca düzenli ve sürdürülebilir şekilde uygulaması gerekiyor.