Antalya Valiliği, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında yayımladığı genelgeyle 7 ilçede iki gün uzaktan eğitime geçilmesine karar verdi. Düzenleme, 11-12 Kasım tarihlerinde tüm resmi ve özel okullarda uygulanacak.

Karar; Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerini kapsıyor. Bu tarihlerde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de yapılmayacak. Okul yöneticileri ise binaların güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.

ÇOCUĞU OLAN KADIN KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Genelgeyle kamu çalışanları için de düzenleme yapıldı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan, okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacak.

Nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacak.

LİDERLER ZİRVESİ 11-12 KASIM'DA

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenleniyor. Konferans kapsamında Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım'da Mavi Bölge'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Konferansa 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakan katılım bildirdi. COP31 Alanı için 160 onaylı pavilyon ve 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı. BM kuruluşları, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde katılacak.

Türkiye, diyalog, ortak sorumluluk ve taahhütlerin somut çözümlere dönüştürülmesini esas alan “Uygulama COP” vizyonunu hayata geçirmeyi hedefliyor. Bakan Kurum'un açıkladığı COP31 Eylem Gündemi'nin 10 önceliği arasında sıfır atık, temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, iklim uygulama köprüsü, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, okyanuslar ve denizler, Rio sinerjisi ile dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri yer alıyor.

27 BİN 957 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

Zirve nedeniyle kentte ve etkinlik bölgesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görevlendirildi.

Etkinlik alanında kurulan 5 revirde 550 sağlık personeli hazır bulunduruluyor. Günlük 5 tam donanımlı ambulansla da 7 gün 24 saat acil müdahale imkanı sağlanacak.