Antalya'da 2026'nın ocak-eylül döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,69 azalarak 12 milyon 483 bin 159 oldu. İlk 10 kaynak pazarın sekizinde gerileme yaşanırken yalnızca savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısı arttı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ekim bülteninde değerlendirilen verilere göre, yabancı ziyaretçi sayısındaki kayıp 752 bin 605 kişiye ulaştı. Yabancılar ile yurt dışında yaşayan vatandaşların toplam ziyaretçi sayısı ise yüzde 5,41 düşüşle 13 milyon 330 bin 110'a indi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ziyaretçi sayısı yüzde 1,15 azalarak 846 bin 951 oldu.

KAYBIN YÜZDE 43'Ü ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN

Antalya'nın ikinci büyük kaynak pazarı Almanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 6,29 azalarak 2 milyon 532 bin 988'e geriledi. Üçüncü sıradaki İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 11,90 düşüşle 1 milyon 139 bin 5 oldu.

İki pazardaki toplam kayıp 323 bin 965 kişiyi buldu. AKTOB bülteninde, Almanya ve İngiltere'deki düşüşün yabancı ziyaretçi sayısındaki net kaybın yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturduğu belirtildi.

RUSYA VE UKRAYNA'DAKİ ARTIŞ KAYBI KARŞILAMADI

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 0,60 artarak 3 milyon 326 bin 769'a ulaştı. Ukrayna ise yüzde 5,82 artışla 385 bin 317 ziyaretçiye ulaşarak beşinci sıraya yükseldi. İki ülkeden gelenlerin sayısındaki toplam 41 bin 69 kişilik artış, diğer büyük pazarlardaki kayıpları karşılamadı.

Rusya'nın yabancı ziyaretçiler içindeki payı yüzde 24,98'den yüzde 26,65'e çıktı. Bültende, ziyaretçi sayısındaki sınırlı artışa rağmen payın yükselmesinin diğer pazarlardaki daralmayı da yansıttığı belirtildi.

EN SERT ORANSAL DÜŞÜŞ ROMANYA'DA

İlk 10 kaynak pazar içinde oransal olarak en büyük düşüş Romanya'da yaşandı. Bu ülkeden gelenlerin sayısı yüzde 16,10 azalarak 332 bin 235'e geriledi; kayıp 63 bin 739 kişi oldu.

Slovakya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 11,80 düşüşle 170 bin 533, Çekya'dan gelenlerin sayısı yüzde 8,37 düşüşle 244 bin 354, Hollanda'dan gelenlerin sayısı ise yüzde 6,78 düşüşle 362 bin 283 olarak gerçekleşti. Polonya'dan gelenler yüzde 5,13 azalarak 1 milyon 51 bin 168'e, Kazakistan'dan gelenler yüzde 2,79 gerileyerek 340 bin 795'e indi.

Rusya ile Almanya, Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 46,94'ünü oluşturdu. İlk dört ülkenin toplam payı yüzde 64,49, ilk 10 ülkenin payı ise yüzde 79,19 oldu.