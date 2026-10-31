Antalya’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı’nda binlerce kişi meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Ekim Cuma gününe ertelenen yürüyüş, Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyant noktasından başladı. Atatürk fotoğraflı meşaleler ve bayraklar taşıyan vatandaşlar, marşlar söyleyip sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Her yaştan katılımcının yer aldığı yürüyüşe bazı vatandaşlar bebekleri ve çocuklarıyla, bazıları ise evcil hayvanlarıyla katıldı. Fener Alayı’nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü, yürüyüş güzergahını demir bariyerlerle kapattı. Yürüyüş alanına giriş için birçok noktada giriş noktaları oluşturuldu. Yürüyüşün ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir konuşma yaptı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Semicenk konseriyle devam etti.

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