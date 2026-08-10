Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda önemli bir keşfe daha imza atıldı. Kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen bir sandık tipi mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazı ekibinin Klasik Dönem tarihine ışık tutan bu önemli buluşu duyurduğunu paylaştı. Ersoy, mezarda tespit edilen buluntulara dikkat çekti.

Bakan Ersoy, "Mezarda tespit edilen, üzerinde güreşçi betimlemelerinin bulunduğu Aspendos sikkeleri ile diğer buluntular, burada defnedilen kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün kazı ekibini ve bilim insanlarını tebrik eden Ersoy, Aspendos'un her yeni buluntusuyla tarihin eksik kalan sayfalarının tamamlanmaya devam edeceğini vurguladı.

Ersoy, kültürel mirasın bilimsel çalışmalarla korunup geleceğe taşınmaya devam edileceğini ifade etti.