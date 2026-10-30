Antalya'nın Kepez ilçesinde bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu. Köpek, Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürülürken sahibi T.B.A'ya idari yaptırım uygulandı.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şafak Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana gelen saldırıya ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kamera görüntülerinin incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda köpeğin sahibi T.B.A'ya ve köpeğe ulaşıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi ekipleri köpeğe el koydu. Sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.