Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Kasım'da Antalya'da başlayacak. Zirveye 90 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, gençler ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

196 ülkenin katılımıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Zirvede resmi görüşmelerin yanı sıra iklim, sürdürülebilirlik, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

527 BİN METREKARELİK MAVİ BÖLGE

Resmi görüşmelerin yapılacağı Mavi Bölge, 527 bin 414 metrekarelik alana kuruldu. Bölgede genel kurul salonları, delegasyon ofisleri, pavilyonlar, basın ve medya merkezi ile restoranlar bulunuyor.

Açıklanan programa göre iklim değişikliğine uyum, temiz enerji, sıfır atık, sürdürülebilir şehirler, iklim finansmanı, teknoloji, sağlık ve yeşil dönüşüm konularında paneller düzenlenecek.

Zirve için sıfır atık atölyeleri, sıfır atık mutfağı ve sıfır atık köyleri oluşturuldu. Ulaşım, atık yönetimi, enerji kullanımı ve günlük hizmetlerde sürdürülebilirlik uygulamalarına yer verilecek.

630 OTOBÜS, 27 BİN 957 GÜVENLİK PERSONELİ

Zirvenin ulaşım planında, 25 belediyeden temin edilen 630 düşük emisyonlu otobüs kullanılacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görev yapacak.

Yeşil Bölge'de Valilik koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturuldu. Merkezde emniyet, sağlık, AFAD, itfaiye, ASAT, Aksu Belediyesi, AKEDAŞ ve ENERYA temsilcileri bulunacak.

Sağlık hizmetleri için Mavi Bölge'de üç, Yeşil Bölge'de iki olmak üzere toplam beş revir ile yedi aktif ve iki yedek ambulansın görev yapması planlandı. Ayrıca Mavi Bölge'de dokuz, Yeşil Bölge'de 11 olmak üzere toplam 20 mobil UMKE ekibiyle acil müdahale kapasitesi güçlendirildi.

COPART'TA YERLİ VE YABANCI SANATÇILARIN ESERLERİ SERGİLENECEK

COP toplantılarında ilk kez uygulanacak COPART programında yaklaşık 70 yabancı ve 120 yerli sanatçının eserleri sergilenecek. Programda tematik konserler ve paneller de yer alacak.

Anadolu Hazineleri Bahçesi'nde Türkiye'nin kültürel birikimi tanıtılacak. Yedi bölgenin mutfaklarının yanı sıra Antalya mutfağı da ziyaretçilerle buluşacak. Gastronomi programında Akdeniz, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Karadeniz mutfakları ile Sıfır Atık Mutfağı ve Türk Dünyası Mutfağı yer alacak.

Mavi Bölge'deki Tropikal Kelebek Bahçesi'nde doğa, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerine etkileşimli bir deneyim sunulacak. Yeşil Bölge'deki Anadolu Bahçesi ise Hititlerden Osmanlı'ya uzanan medeniyet birikimini doğayla uyum, misafirperverlik ve sürdürülebilir yaşam çerçevesinde aktaracak.

EN BÜYÜK SALONLARA ANADOLU VE GAZZE ADLARI

Mavi Bölge'nin en büyük genel kurul salonuna “Anadolu” adı verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon bin 794 kişi kapasiteli olacak. Diğer genel kurul salonu ise 828 kişilik Akdeniz Genel Kurul Salonu olarak hizmet verecek.

İki basın toplantısı salonuna Mevlana ve Yunus Emre'nin adları konuldu. Toplantı odaları ve yan etkinlik alanlarında Göbeklitepe, Kapadokya, Mimar Sinan, Piri Reis, Efes, Aspendos ve Aşık Veysel gibi isimler kullanıldı. Yeşil Bölge'nin beş bin kişilik en büyük salonuna ise “Gazze Salonu” adı verildi.

COP31 sonrasında EXPO alanının festival, fuar, etkinlik ve kongre merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Alanın Antalya'nın özellikle kış ve bahar turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.